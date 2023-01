Lombardia | Fontana | su Comitato Nord ' merito di Bossi | mantiene lucidità unica'

(Di sabato 14 gennaio 2023) Milano, 14 gen. (Adnkronos) - "Ilè dicheunaassolutamente, ha detto 'si fa così' e nonostante alcune persone abbiano strepitato si è fatto come voleva lui". Lo afferma il presidente della RegioneAttiliosulla questioneche non sarà della partita per le prossime regionali in

E' quanto dichiara il candidato del centrosinistra alla presidenza della RegionePierfrancesco Majorino, in risposta al presidente uscente Attiliosulla questione degli impianti di ...... 'Lo confermano anche le parole del presidente uscenteche ha detto 'siamo davanti alla ... Del resto, 'dopo 28 anni di governo della destra in, c'è bisogno di opposizione e progetti ...LECCO – Una mattinata fiacca al mercato lecchese alla “Piccola”, poche le persone in giro, ma a ravvivarla arriva il governatore della Lombardia Attilio Fontana, che nel suo giro elettorale tocca anch ...Poi stringi stringi sostanzialmente il Partito Democratico non la vuole e non ha neanche il coraggio di dirlo”. Così il presidente della Lombardia Attilio Fontana. xa1/tvi ...