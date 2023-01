Lolita Lobosco 2 anticipazioni seconda puntata | trama 15 gennaio 2023 | Angelo sconvolge la vita di Lolita

La Gazzetta del Mezzogiorno

Lunetta Savino , tra i protagonisti della seconda stagione di "", la serie tornata su Rai1 registrando ascolti straordinari, Pierpaolo Spollon , sempre più volto delle fiction Rai, ...La prima puntata di2 ha riscosso un grande successo. Il personaggio interpretato da Luisa Ranieri è ormai diventato un cult. La donna vice questore che dà ordini a una squadra composta da soli uomini ... Lolita Lobosco 2, la frase di mamma Nunzia sulla fattura ai pugliesi scatena i commenti social "Dobbiamo indignarci per la narrazione che Rai Fiction veicola da anni rivolgendosi a un vastissimo pubblico..." - dal blog di N. Somma ...Ecco cosa c'è da vedere in TV stasera venerdì 13 gennaio 2023, con la nostra Guida TV scegli i Migliori Programmi, le Serie e le Fiction da vedere in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti ...