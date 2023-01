Lo stesso tumore di Vialli si porta via Donato Ranni | manager e amico del calciatore 

... il compianto ex calciatore e allenatore scomparso lo scorso 6 gennaio dopo aver combattuto, proprio come lui, una lunga battaglia contro unal pancreas. La squadra fu allenata da Vialli ...Ranni, che aveva vissuto con gioia quel periodo in compagnia della troupe, è morto a sei giorni di distanza dal centravanti azzurro per locrudele male. Una circostanza che in tanti ...Morto all'età di 52 anni Donato Ranni, dirigente sportivo che aveva lavorato anche al fianco del compianto Gianluca Vialli.Piange il mondo sportivo del Vastese. Giovedì sera è morto all'ospedale di Chieti Donato Ranni, 52enne dirigente calcistico in diverse realtà del territorio. Dipendente ...