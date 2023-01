Lo Stadium non è più un tabù | l’AlbinoLeffe in casa vince ancora

(Di sabato 14 gennaio 2023) Zanica. Mister Biava aveva chiesto un rendimento interno migliore per il 2023 ed è stato accontentato. Dopo il 3-1 di rimonta sulla Pro Sesto,coglie un altro successo interno – il terzo stagionale – battendo 2-0 la Pergolettese. Decidono i due attaccanti, Manconi e Cocco, rispettivamente al 9° e 8° centro stagionale, sempre più trascinatori. Con il rientro dalla squalifica di Gusu a destra scivola in panchina Petrungaro, mentre Zoma torna sulla corsia mancina per far spazio a Cocco in attacco, nuovamente titolare dopo aver deciso dalla panchina il match con la Pro Sesto. L’equilibrio nella prima mezzora viene rotto da un’azione sugli sviluppi di un corner: un flipper consegna la palla a Zoma, che dopo una finta viene steso in area da Lambrughi procurandosi il secondo rigore consecutivo. Manconi è freddissimo dal dischetto a spiazzare Soncin. Reazione ...

