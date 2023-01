Lo scatto di Calenda sul partito unico | così il Terzo polo apre le porte ai delusi di Pd e Forza Italia

Leggi su open.online

(Di sabato 14 gennaio 2023) Il piano di Carloverso la formazione deltraViva e Azione dovrebbe partire dalla fine del congresso Pd e le elezioni Regionali, per arrivare poi al massimo al prossimo settembre per una vera e propria assemblea costituente di undei liberali, che punterebbe alle prossime elezioni Europee del 2024. L’Opa sul centro die Matteo Renzi sembra ormai partita, con il leader delche avrebbe in testa già chiare le tappe e il modo in cui spera di accogliere, per esempio, i possibilidella nuova segreteria dem, oltre che quelli di +Europa e perché no anche transfughi di. A proposito del progetto, ...