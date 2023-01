Lo scafista? Per la Ong è “un migrante retribuito” e un onesto lavoratore

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 14 gennaio 2023) Roma, 14 gen – Loper le Ong è un “”. Dal report “Dal mare al carcere” di Arci Porco Rosso, Alarm Phone e Borderline Europe spuntano continue chicche, oltre alla difesa a spada tratta dei trafficanti esseri umani di cui già vi abbiamo parlato. Loè un “” In quello che – ci permettiamo di dire – è il report decisamente più inquietante degli ultimi decenni, si legge testualmente: “Nell’arco dell’ultimo decennio di migrazione dall’Africa all’Italia, si può sempre riscontrare come in alcuni casi il ruolo del capitano è svolto da persone che vengono pagate – in soldi o in natura – per guidare le barche. Queste persone, al di fuori di questo compito molto limitato, non hanno nulla a fare con l’organizzazione del viaggio o il “business” ...