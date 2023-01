Lo chef indigeno che vuole “decolonizzare” la cucina degli Stati Uniti

(Di sabato 14 gennaio 2023) Sean Sherman gestisce uno dei pochi ristoranti del paese che non usano ingredienti importati, come burro e farina di grano

Il popoloMaori pratica i valori di protezione e sostenimento dell'ambiente, nell'ambito ... su mare d'Abruzzo e tradizione ed innovazione in un piatto con loDavide Baboro , la zuppa ......25 - Shade - Carta vincente 03:05 - Cartouche 05:00 - Manidu' - Uno squalo ribelle, un...45 - CIAKNEWS 04:49 - GOSFORD PARK TV8 19:15 - Alessandro Borghese - CelebrityEp. 22 20:30 - 100% ...Sean Sherman tiene una misión: "descolonizar" la gastronomía. Conocido como "el chef sioux", en su restaurante de Mineápolis (Minesota, un estado del Medio Oeste estadounidense) ofrece recetas que no ...Un recetario con 70 sugerencias, preparado por prestigiosos chefs, cocineros caseros indígenas y agricultores, ofrece deliciosas recetas que no solo deleitan el paladar sino nuestra conciencia ecológi ...