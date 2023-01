Liverpool | la delusione di Klopp | «Non ricordo una partita peggiore»

(Di sabato 14 gennaio 2023) Ladi Jurgendopo la sconfitta delpatita con il Brighton: «Certo che dobbiamo essere molto preoccupati» Jurgenha commentato alla BBC la sconfitta patita dalcontro il Brighton. Di seguito le sue parole SCONFITTA – «Sconfitta pessima. Davvero brutta. Nonuna. Il Brighton è stato migliore di noi e ha meritato: hanno giocato davvero bene. In campo si è vista una squadra molto organizzata contro un’altra che non lo era. Col passare dei minuti loro hanno acquisito fiducia, mentre noi abbiamo fatto l’opposto». COSA NON FUNZIONA – «Gli stessi giocatori scesi in campo oggi in passato hanno giocato partite di calcio eccezionali, ma in campo non deve mancare l’organizzazione. Siamo ...

