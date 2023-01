LIVE – Virtus Francavilla-Foggia 1-0 | Serie C 2022 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 14 gennaio 2023) Alle 14:30 di sabato 14 gennaio sfida di metà classifica inC. Ilfa visita allacon l’obiettivo dei tre punti in questa ventiduesima giornata del girone C. Quale sarà l’esito del match dopo i novanta minuti più recupero? Scopriamolo insieme con unatestuale e aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F51-0 34? – Conclusione aerea di Di Pasquale, prova a deviare Peralta ma la palla termina alta 28? – Tante le proteste sia in campo che sugli spalti per l’espulsione di Cisco 26? – ESPULSO CISCO!! Giallo per simulazione, è il secondo per il numero 26 dellache lascia così in 10 i suoi 25? – ...