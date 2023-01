LIVE Sport Invernali | liveblog 14 gennaio in DIRETTA | Voetter Oberhofer al comando nel doppio di slittino!

(Di sabato 14 gennaio 2023) SEGUI LASU OACON UN SOLO CLICK CALENDARIO COMPLETO14Buongiorno e benvenuti allatestuale deglidi oggi, sabato 142023. Saranno di scena le gare di Coppa del Mondo per sci alpino, salto con gli sci, snowboard, biathlon, slittino naturale e bob. Ci saranno inoltre gli Europei Open di slittino (validi per la Coppa del Mondo), gli Europei di short track e l’IBU Cup di biathlon. OAvi propone latestuale degli: tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 142023, con la cronaca in tempo reale, minuto ...

Il match sarà trasmesso in diretta tv su Skye Sky Calcio e in streaming su DAZN, ma anche su Now TV ed Helbizdisponibile sia sul sito che nella App ufficiale, sia su Amazon Prime Video. ...Si potrà seguire in diretta tv su SkyUno (canale 201). La stessa trasmissione sarà ... il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW , la piattaformae on ...Il Genoa riceve il Venezia alla 20ª giornata di Serie B: tutto sulla partita, da dove vederla in tv e streaming alle formazioni.SEGUI LA DIRETTA SU OA SPORT CON UN SOLO CLICK CALENDARIO COMPLETO SPORT INVERNALI 14 GENNAIO Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale degli sport invernali di oggi, sabato 14 gennaio 2023. S ...