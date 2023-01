LIVE Slittino | singolo maschile Sigulda 2023 in DIRETTA | Langenhan campione europeo dinanzi a Loch Quinto Fischnaller che approfitta del disastro di Kindl

(Di sabato 14 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:31 Felixcompleta la doppietta tedesca mettendosi al collo l’argento continentale. Terzo il lettone Kristers Aparjods. 14:29 MAX! Rimonta colossale del tedesco, dodicesimo al termine della prima manche. Quarto posto complessivo per Nico Gleirscher, che archivia la gara dicon il tempo di 1:37.883. 14:27 Continua la clamorosa rimonta del duo tedesco.torna sul podio a distanza di 6 giorni, mentre Felixè certo quantomeno del bronzodopo la manche di Apardjos. Il padrone di casa si colloca in terza posizione con 1:37.673. 14:25 Addirittura decimo Andriy Mandziy. L’ucraino, terzo dopo la prima manche, sigla il ...

...saranno aperte oltre 10 piste dedicate al fondo insieme a quelle preparate per lo. Sabato ... Chi desidera invece dare uno sguardosulle piste, si può collegare alle webcam puntante su ...OA Sport vi propone la direttatestuale degli sport invernali : tutti i risultati delle gare ... Si inizia alle 09.30 con la combinata nordica e loCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della tappa di Coppa del Mondo di slittino di Sigulda, gara che assegnerà anche il titolo Europeo. Sulla pi ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.30 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa gara e vi augura un buon proseguimento di serata. 11.27 Questa invece la top5 della ...