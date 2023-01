LIVE Short track | Europei 2023 in DIRETTA | tre azzurre in Finale A dei 1500 metri! Pietro Sighel squalificato

(Di sabato 14 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.52per la sua condotta di gara, di conseguenza non lo vedremo in azione in questa terza semi. 14.49 ATTENZIONE! Caduta diche perde l’equilibrio sul ghiaccio e finisce per coinvolgere altri atleti. Terza semiinterrotta e si ricomincerà da capo. 14.47 In questa terza semideimetri uomini abbiamoe Luca Spechenhauser. 14.46 Dopo alcuni minuti è arrivata la decisione della giuria, che ha deciso di penalizzare Dotti e l’irlandese O’Brien. Di seguito il riscontro ufficiale: 1 2 171 EMONS Friso NED 2:19.503 QA 2 3 11 LEPAPE Sebastien FRA 2:19.806 QA 3 5 18 BERZINS Reinis LAT 2:20.128 QB 4 1 206 ...

La diretta testuale della seconda giornata agli Europei 2023 ditrack. Queste le gare previste oggi: ripescaggi 1500, 500 metri uomini e donne; semifinali e ...LA GARA IN TV PER AGGIORNARE IL......IN STREAMING 24 ore su 24 -Streaming Rai Sport HD ( GUARDA LA DIRETTA ) Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport + HD ore 14:30 - Rai Play 3 ( GUARDA LA DIRETTA )...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire la seconda giornata degli Europei in tv/streaming – I risultati della prima giornata Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda gior ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:58 Domani si riparte con i quarti di finale e le semifinali delle rispettive distanze. Grazie per averci seguito. A tutti gli amici e lettori di OA Sport b ...