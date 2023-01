LIVE Short track | Europei 2023 in DIRETTA | Sighel quinta e Confortola sesta nei 1500 Caduta per Spechenhauser

(Di sabato 14 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.33: Tra qualche minuto i quarti di finale dei 500 metri femminili e maschili, poi semifinali e finali 15.31: Ancora Olanda con Van’t Wout che si impone in una volata a tre precedendo il belga Desmet e l’altro olandese Emons che è bronzo 15.30: NOOOOOOOOOOO!viene spinto a terra a due giri dalla fine mentre tentava il sorpasso all’esterno 15.28: Partita la finale 15.25: Al via nella finale A l’azzurro. I protagonisti: 1 EMONS Friso NED 2 van ‘T WOUT Jens NED 3 LEPAPE Sebastien FRA 4 SELLIER Diane POL 5 AKAR Furkan TUR 6Luca ITA 7 DESMET Stijn BEL 15.23: La vittoria nella finale B va all’austriaco Andermann 15.19: Ora al via la finale B deimaschili: 1 18 BERZINS Reinis LAT 2 206 BONTOVICS Balazs ...

La diretta testuale della seconda giornata agli Europei 2023 ditrack. Queste le gare previste oggi: ripescaggi 1500, 500 metri uomini e donne; semifinali e ...LA GARA IN TV PER AGGIORNARE IL......IN STREAMING 24 ore su 24 -Streaming Rai Sport HD ( GUARDA LA DIRETTA ) Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport + HD ore 14:30 - Rai Play 3 ( GUARDA LA DIRETTA )...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire la seconda giornata degli Europei in tv/streaming – I risultati della prima giornata Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda gior ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:58 Domani si riparte con i quarti di finale e le semifinali delle rispettive distanze. Grazie per averci seguito. A tutti gli amici e lettori di OA Sport b ...