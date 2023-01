LIVE Short track | Europei 2023 in DIRETTA | dalle 14 00 si fa sul serio Pietro Sighel | riferimento azzurro

(Di sabato 14 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.42 Sarà un banco di prova importante per la compagine tricolore che, dopo le confortanti prestazioni in Coppa del Mondo, va a caccia di soddisfazioni in questa competizione. 13.39 Da non sottovalutare neanche gli altri pattinatori del Bel Paese, ovvero Arianna, Gloria Ioriatti e a Elisa Confortola nei 1500 metri donne; Luca Spechenhauser e a Tommaso Dotti nella medesima specialità al maschile. 13.36 Fari puntati suche ambisce a un ruolo da primattore nei 500 e nei 1500 metri odierni, tenendo conto però della forza in particolare degli atleti dei Paesi Bassi. 13.33 Sull’anello di ghiaccio dell’Hala Olivia si prospetta un day-2 particolarmente interessante, si assegneranno i primi titoli continentali e l’Italia vorrà rispondere presente e ...

...IN STREAMING 24 ore su 24 -Streaming Rai Sport HD ( GUARDA LA DIRETTA ) Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport + HD ore 14:30 - Rai Play 3 ( GUARDA LA DIRETTA )...... Leggi il preprint dell'articolo in uscita su The Astrophysical Journal Letters "to die ...e Z. Cao Leggi su Astronomy & Astrophysics l'articolo " Deciphering the extreme X - ray variability ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire la seconda giornata degli Europei in tv/streaming – I risultati della prima giornata Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda gior ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:58 Domani si riparte con i quarti di finale e le semifinali delle rispettive distanze. Grazie per averci seguito. A tutti gli amici e lettori di OA Sport b ...