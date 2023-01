LIVE Sci alpino | SuperG St Anton 2023 in DIRETTA | Bassino al comando | ma non ha convinto

(Di sabato 14 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPETTORALI DI PARTENZA DELLADELLA DISCESA DI WENGEN DALLE 12.30 11.09 Brignone avanti ben 28 centesimi al primo intermedio. 11.08 Siebenhofer è quinta ad un secondo secco. Ora la gara entra nel vivo, partono le atlete dal 6 al 15, ovvero le migliori. Tocca a Federica Brignone. 11.08 Subito 0.06 di ritardo per Siebenhofer al primo intermedio, si mette male per lei, che infatti accusa 0.59 al secondo parziale. 11.06 Schmidhofer è quarta a 0.75 dall’azzurra. Ora un’altra austriaca, Ramona Siebenhofer. 11.06 Nel primo intermedio sinora tutte hanno guadagnato su Marta. Poi l’azzurra fa la differenza nella parte centrale, anche se dovremo capire quale sarà il confronto con le migliori. 11.04 Flury fa davvero tanta fatica ...

...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -... Apertura alle 14.00 con gli aggiornamenti dalla Coppa del mondo dida Wengen dell'inviato Emilio ...... LA VIA DELL'ACQUA Un film di James Cameron Con Zoe Soldana e Kate Winslet [- FI] Avatar: La ... Jonah Hauer - King e Melissa McCarthy [- ACTION] Guarda il trailer de La Sirenetta **calendario ...La diretta testuale della discesa maschile di Wengen, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Saranno otto gli azzurri al cancelletto di partenza: Mattia Casse, Dominik Paris, Christof ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...