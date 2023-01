LIVE Sci alpino | Discesa Wengen 2023 in DIRETTA | Lauberhorn mutilata | abbassata la partenza

(Di sabato 14 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DIDELLALADEL SUPERG FEMMINILE DI ST. ANTON DALLE 11.00 10.56 Buongiorno amici di OA Sport. Ladellaè stataa quella della combinata a causa del forte vento. In sostanza è stato tagliato tutto il lungo piano iniziale. Una. Programma, orari, Tv e streaming dellalibera di– Presentazione dellalibera di– Il programma della Coppa del Mondo di scimaschile – Le date dei Mondiali degli sport invernali – Classifica della Coppa del Mondo maschile – Cronaca ...

...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -... Apertura alle 14.00 con gli aggiornamenti dalla Coppa del mondo dida Wengen dell'inviato Emilio ...... LA VIA DELL'ACQUA Un film di James Cameron Con Zoe Soldana e Kate Winslet [- FI] Avatar: La ... Jonah Hauer - King e Melissa McCarthy [- ACTION] Guarda il trailer de La Sirenetta **calendario ...La diretta testuale della discesa maschile di Wengen, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Saranno otto gli azzurri al cancelletto di partenza: Mattia Casse, Dominik Paris, Christof ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...