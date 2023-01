LIVE Sci alpino | Discesa Wengen 2023 in DIRETTA | Kilde trova la gara perfetta! Casse in zona podio | Paris e Marsaglia nella top 10

(Di sabato 14 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLALADEL SUPERG FEMMINILE DI ST. ANTON DALLE 11.00 13.20: Non deciso e preciso nel finale comeprima parte lo statunitense Goldberg che chiude la sua prova al 14mo posto a 2?14 dalla testa 13.19: Goldberg ha 76 centesimi di ritardo all’intermedio 13.18. Si piazza davanti alo svizzero Roulin che perde tanto nel finale ma riesce comunque a chiudere a 1?56 daed è settimo! Ora Goldberg 13.17: All’intermedio Roulin ha 57 centesimi di ritardo 13.16: Prova da dimenticare per il tedesco Schwaiger che commette tanti errori e chiude al 19mo posto a 3?63. Ora Roulin 13.14: Bravo Matteo!!! Bene anche...

... ironia e fashion sotto la label Linea Daria , ovvero Anna Benvenuto: attraversoperformance ... Dopo le piste dio in una giornata uggiosa in uno skyline urbano, la giocosità Italian style ......durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -... Apertura alle 14.00 con gli aggiornamenti dalla Coppa del mondo dida Wengen dell'inviato Emilio ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SOFIA GOGGIA E’ CADUTA: COSA SI E’ FATTA LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA DI WENGEN DALLE 12.30 11.54 Laura Pirovano 14ma a 1.64. Si può e si deve fare meglio. 1 ...SCI ALPINO - Segui in DIRETTA SCRITTA e on demand il primo di due Super G femminili sulla pista "Karl Schranz" e l'iconica discesa maschile sulla Lauberhorn.