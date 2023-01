LIVE – Rimini-Entella 1-4 | Serie C 2022 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 14 gennaio 2023) Tutto pronto per il fischio d’inizio di, match della ventiduesima giornata del girone B di. Una sfida da non perdere, che vedrà la decima e la quarta forza del campionato. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale e la cronaca della partita al triplice fischio. Ecco ladella sfida. Fischio d’inizio alle 14:30. COME SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F51-4 (18? Merkaj, 50? Rada, 54? Rossetti, 56? Merkaj, 90+3? Morosini) Grazie per averci seguito, buona giornata! LA CRONACA DELLA PARTITA FINALE – La Virtussconfigge ilper 4-1. 90+3? – GOL! POKER ...