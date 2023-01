LIVE – Renate-Pro Vercelli 0-0 | Serie C 2022 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 14 gennaio 2023) Alle 17:30 di sabato 14 gennaioe Proscenderanno in campo in occasione della ventiduesima giornata del girone A diC. Sesta contro dodicesima in classifica. Obiettivi stagionali diversi, ma stesse ambizioni da tre punti in una partita che può offrire una svolta del campionato. Sportface.it seguirà la partita in. COME SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5-Pro0-0 39? – Ghezzi calcia di sinistro ma la conclusione si spegne a lato. 36? – Squizzato chiude su Della Morte in area. 27? – Proche tiene il possesso del pallone,che fatica a ripartire. 21? – Poche occasioni in questi primi 20 minuti 17? – Clemente rimedia il primo giallo del match. 11? – ...