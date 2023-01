LIVE Lecce-Milan 2-2 | Calabria! Rimonta completata Messias prende il palo | ma era fuorigioco

Milan News

Al Via del Mare, il match valido per la 18ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Via del Mare va in scena il match valido per la 18ª giornata di Serie A trae ...Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Via del Mare' di. FORMAZIONI UFFICIALI- MILANLECCE (4 - 3 - 3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Blin, ... LIVE MN - Lecce-Milan (2-1): dentro Origi... 69' Pioli sostituisce Diaz ed inserisce Origi. 68' Cacio di punizione per il Lecce dal limite dell'area: Strefezza ci prova con il destro, palla altissima.45' Al via la ripresa del match!!! - Doppio cambio nel Milan all'intervallo: fuori Theo Hernandez e Saelemaekers, dentro Dest e Messias. - Primo tempo imbarazzante del Milan, ...