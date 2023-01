LIVE Lecce-Milan 2-0 | Pioli toglie Theo Hernandez per Dest | Baschirotto rischia l'autogol

Milan News

Ecco la classifica con l'ordinamento della Lega Serie A- MILANGUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A 1) NAPOLI 47 punti 18 partite giocate 44 gol fatti 14 subiti 2) MILAN 37 punti 17 ...Al Via del Mare, il match valido per la 18ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Via del Mare va in scena il match valido per la 18ª giornata di Serie A trae ... Dove vedere Lecce-Milan in diretta TV, streaming e su MilanNews.it 45' Al via la ripresa del match!!! - Doppio cambio nel Milan all'intervallo: fuori Theo Hernandez e Saelemaekers, dentro Dest e Messias. - Primo tempo imbarazzante del Milan, ...Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Lecce Milan in streaming gratis. Il match è in programma sabato 14 gennaio 2023, alle ore 18.00. I rossoneri sono reduci da due brutt ...