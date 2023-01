LIVE Inter-Verona 1-0 | subito Lautaro Martinez!

Corriere dello Sport

L'non ha mai perso con il Verona in casa in Serie A: in 31 gare davanti ai propri tifosi, i nerazzurri hanno raccolto 20 vittorie e 11 pareggi contro gli ...L'di Inzaghi, dopo aver giocato ben 2 partite su 4 della Coppa Italia che sono state decise solo ai tempi supplementari, ... Inter-Verona diretta: match iniziato a San Siro Messa in archivio la pratica Coppa Italia, seppur con i ben noti brividi, l’Inter di Simone Inzaghi si rituffa nel campionato: questa sera, a San Siro, i nerazzurri ospiteranno ...Aspettando il derby di Supercoppa, Inzaghi recupera Calhanoglu (schierato titolare) e Barella che inizia dalla panchina. Davanti la coppia Dzeko-Lautaro, spazio per Acerbi e Gagliardini. Sulle fasce D ...