LIVE Inter-Verona 1-0 | Asslani sfiora l'incrocio Ultimo cambio | Carboni per Lautaro

L'non ha mai perso con il Verona in casa in Serie A: in 31 gare davanti ai propri tifosi, i nerazzurri hanno raccolto 20 vittorie e 11 pareggi contro gli ...Il match valido per la 18ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Atalanta e Salernitana: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio San Siro di Milano,e Verona si affrontano nel match valido per la 18° giornata di campionato di Serie A ... Serie A: in campo Inter-Verona 1-0 LIVE INTER-HELLAS VERONA 1-0 (3' Lautaro Martinez) DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE DI INTER-HELLAS VERONA 87' - Fase finale della partita, si appresta a entrare De Vrij. 86' ...INTER-HELLAS VERONA 1-0 (3' Lautaro Martinez) DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE DI INTER-HELLAS VERONA 83' - Piccoli sbaglia la conclusione mandando la palla sul fondo. Scelta ...