LIVE Dakar 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Kevin Benavides possibile vincitore e nuovo leader tra le moto | Loeb al comando tra le auto

(Di sabato 14 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.07 QUAD – Il brasiliano Marcelo Medeiros conquista la tredicesimadella! Quarta vittoria consecutiva, battuto il cileno Enrico (+1’35”) e l’argentino Moreno Flores (+3’11”). Quinta posizione per ildella classifica generale, il francese Alexandre Giroud (+6’51” da Medeiros). 9.05– Sebastienha raggiunto il traguardo finale in quel di Al-Hofuf, per il momento in solitaria, in attesa dei rivali. Il transalpino era alanche al km 114, con ampio margine su Al-Attiyah (+3’14”) ed Ekström (+4’56”). 9.00– Siamo in attesa dell’ufficialità relativamente all’ordine d’arrivo ufficiale di questa penultima. Tuttavia, ...