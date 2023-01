LIVE Cremonese-Monza 0-2 al 45' | brianzoli in controllo | Alvini rischia

(Di sabato 14 gennaio 2023) Dopo i fuochi d’artificio di ieri tra Napoli e Juve, torna la Serie A con la prima partita del sabato. In campo, in...

Allo Zini, il match valido per la 18ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Monza: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Zini va in scena il match valido per la 18ª giornata di Serie A trae ...La stagione 2021 - 24 della Serie A segna un notevole cambiamento nel mondo del calcio italiano. Dazn ha acquisito i diritti delle partite ...Il Monza è in vantaggio 2-0 contro la Cremonese allo Stadio Zini alla fine del primo tempo. I brianzoli sbloccano la gara dopo 8 minuti con il tap-in di Ciurria dopo la deviazione di Petagna sul cross ...Il sabato di Serie A si apre con il derby lombardo delle neopromosse. Allo stadio "Giovanni Zini", i padroni di casa hanno bisogno della vittoria per abbandonare l'ultimo posto in classifica e rilanci ...