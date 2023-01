LIVE Biathlon | Staffetta femminile Ruhpolding 2023 in DIRETTA | le azzurre puntano molto in alto | presenti Wierer e Vittozzi

(Di sabato 14 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.05 Buongiorno a tutti e benvenuti allatestuale delladi(Germania), appuntamento valevole per la quinta tappa della Coppa del Mondo 2022-di. Si inizierà a gareggiare alle 14:25. I PETTORALI DI PARTENZA DELLABuongiorno a tutti e benvenuti allatestuale delladi(Germania), appuntamento valevole per la quinta tappa della Coppa del Mondo 2022-di. Quest’oggi si inizierà a gareggiare alle 14:25 e lo spettacolo sarà sicuramente tanto. In ...

... valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Saranno tre le azzurre al via: Dorothea ... SEGUI IL... valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Saranno tre le azzurre al via: Dorothea ... COME SEGUIRLA IN TV LA START LIST PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5La diretta testuale della staffetta femminile Ruhpolding, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. L’Italia schiera in prima frazione Samuela Comola seguita da Lisa Vittozzi, Rebecca Passl ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della staffetta femminile di Ruhpolding (Germania), appuntamento valevole per la quinta tappa della ...