LIVE Biathlon | Staffetta femminile Ruhpolding 2023 in DIRETTA | Italia seconda a metà gara! Francia in testa

(Di sabato 14 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:10 Ecco il poligono in piedi. Questo potrebbe essere un momento decisivo! 15:09 Dopo 15,4 kme Norvegia sempre in. Terza l’a 18”, quarta la Germania a 34”, quinta la Repubblica Ceca e sesta la Svizzera a 35”4. Oltre a un minuto di ritardo tutte le altre. 15:08 Roeiseland ha raggiunto Chauveau. Passler continua a perdere sugli sci e al km 14,9 è a 16”8 dalla vetta. 15:07 Due errori per la tedesca Schneider che è ora quarta a 38”6. Quinta la ceca Davidova a 39”. 15:06 In uscita dal poligono Chauveau ha 1”8 su Roeiseland e 7”3 su Passler. Può succede ancora di tutto! 15:05 Tre ricariche per Chauveau! Zero per Roeiseland e uno per Passler che però è veloce. 15:05 Nel frattempo Roeiseland raggiunge Passler. 15:04 Ecco il poligono a ...

