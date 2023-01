LIVE Biathlon | Staffetta femminile Ruhpolding 2023 in DIRETTA | Francia prima dopo una frazione | Italia quinta

(Di sabato 14 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:55 Due ricariche per Vittozzi che però è rapida nell’apertura e nel rilascio colpi e si trova ora a 30” da Chevalier. 14:54 Chloe Chevalier trova un altro zero e resta saldamente inposizione. 14:53 Si arriva al poligono in piedi. 14:51l’Estonia a 1?, sesta l’Ucraina e settima la Germania a 1’01”, entrambe a 1’01”. 14:509,4 km laha 26”7 di vantaggio sull’. A 28” la Norvegia, a 42”9 la Svizzera. 14:49 L’ucraina Dzhima ha trovato lo zero ed è ora. 5/5 anche per la tedesca Voigt (ottava) e per la svedese Magnusson (15ma). 14:48 Due ricariche per Gasparin, tre per Femsteinevik che riesce almeno a evitare il giro di penalità. 14:48 Grande Vittozziiii! L’azzurra non ...

... valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Saranno tre le azzurre al via: Dorothea ... SEGUI IL... valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Saranno tre le azzurre al via: Dorothea ... COME SEGUIRLA IN TV LA START LIST PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5La diretta testuale della staffetta femminile Ruhpolding, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. L’Italia schiera in prima frazione Samuela Comola seguita da Lisa Vittozzi, Rebecca Passl ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della staffetta femminile di Ruhpolding (Germania), appuntamento valevole per la quinta tappa della ...