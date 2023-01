Lite tra Daniele Dal Moro e Oriana Lui si sfoga | “Basta giochetti”

... 'Livello di vittimismo altissimo, sembra un bambino a cui hanno tolto il ciuccio' Meghan Markle e Harry, aria di divorzio 'furiosai due, interviene la polizia' Kate Middleton contro Harry ...A Sanremo 1986 arrivanogli ultimi. ' Lì ci trovammo spiazzati, non eravamo abituati. Ci ... 'Con Stefano c'è stato un progressivo allontanamento culminato in unache ha sancito la separazione. ...Li conoscono tutti come i Righeira (Stefano Righi e Stefano Rota), la coppia degli indimenticabili tormentoni «Vamos a la playa» e «L’estate sta ...Una vera e propria spedizione punitiva, che si è consumata in una decina di minuti. Anche meno. È stata la coda di uno scontro per questioni familiari che si è acceso ...