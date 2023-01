Lite in chat Sgarbi-Morgan | “Sei un topo” | “Non hai cuore” | “Mi basta la testa”

(Di sabato 14 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Non hai”, “Mila”. Sono le frasi più ‘gentili’ dellafuribonda e burrascosa, a colpi di insulti e improperi, fra i due (ex?) amici Vittorio, sottosegretario al ministero della Cultura, e Marco Castoldi in arte. Ad ospitare lo scambio di colpi verbali è la‘Rinascimento Dissoluzione’, creata dae di cui ancheè amministratore;dalla qualeavrebbe cancellato senza consultarediversi nomi, ‘colpevoli’ di non prendere ail suo impegno per un progetto sulla figura di Luigi Tenco; iniziativa però criticata dalla famiglia del cantautore che invia una nota privata a ...

Open

È finita con un divorzio di fatto tra Morgan e Vittorio Sgarbi unascoppiata in, dove ci sono politici, giornalisti e intellettuali, con una serie di espulsioni a raffica da parte del cantante a cominciare da diversi esponenti Pd, poi Diego Fusaro e molti ...Maria Francesca Troisi Maria Francesca Troisi per www.mowmag.it morgan sgarbi Volano gli stracci tra Morgan e Sgarbi nelleRinascimento Dissoluzione e in un altro gruppo privato. Una rottura fortissima, che coinvolge il ministero della Cultura (in una delle ... La lite ferocissima tra Sgarbi e Morgan, divorzio in chat: «Mi ha ... Roma, 14 gen. (Adnkronos) - 'Non hai cuore', 'Mi basta la testa'. Sono le frasi più 'gentili' della lite furibonda e burrascosa, a colpi di insulti ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...