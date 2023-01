L’iran impicca l’ex viceministro Alireza Akbari | “Era una spia britannica Fornì informazioni per far uccidere lo scienziato Fakhrizadeh”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 gennaio 2023) La repressione iraniana non perdona anche uomini che sono stati ai vertici delle istituzioni del Paese. È stata infatti eseguita la condanna a morte pergione deldella Difesa,, considerato dal regime degli ayatollah unadel regno unito e accusato di “corruzione sulla terra e per aver danneggiato la sicurezza interna ed esterna del Paese attraverso la trasmissione di”. Un “atto barbaro” che “non rimarrà senza risposta”, commentano da Londra.era stato vice delministro Ali Shamkhani e anche suo consigliere durante il suo servizio come comandante della Marina. Shamkhani è attualmente il segretario generale del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale (Snsc), dove ...