L' Iran del terrore è figlio del pensiero teocratico nato in Occidente

(Di sabato 14 gennaio 2023) Non v'è dubbio che insia in atto una vera e propria rivolta: da settembre, il popolo lotta contro un regime oscurantista e sanguinario. Uccisi nelle strade, morti nelle mani della polizia ed esecuzioni capitali, sono inequivocabile indice della durezza del braccio di ferro tra regime e piazza: tutto quel che è diverso dall'omologazione imposta e, dunque, rappresenta e insegue il sogno della libertà, è represso e stermidal regime. Simbolo del crollo di consenso popolare nei confronti della teocrazia islamicaiana, le donne scendono in piazza, si strappano platealmente il velo e lo sventolano al mondo intero, si tagliano pubblicamente ciocche di capelli; e muoiono: in strada sotto i colpi degli sgherri degli ayatollah, nei posti di polizia per le torture loro inflitte, per mano del boia, in un Paese in cui la forca miete ...