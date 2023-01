L' Inter e il progetto Asllani Acerbo per la regia? Inzaghi lo schiera mezzala

(Di sabato 14 gennaio 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

La situazione legata al nuovo stadio die Milan, il"La Cattedrale" sta diventando sempre più un'utopia. Ora c'è la questione del vincolo monumentale che il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi vorrebbe porre su San ...Marcelo Brozovic ai box, Henrikh Mkhitaryan alla nona titolarità consecutiva, Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella reduci da affaticamento, Roberto Gagliardini sempre meno neldell'. Se Kristjan Asllani non trova spazio in questo scenario di centrocampo, quando lo trova I tifosi nerazzurri, sempre stuzzicati dai giovani di enormi prospettive, si pongono ...Contro il Verona il centrocampista albanese andrà sul centro-destra al fianco di Calhanoglu: una novità tattica per evitare lo stallo nel processo di crescita ...Progetto stadio di Milan e Inter a San Siro a rischio: c'è la possibilità che un vincolo faccia sfumare i piani dei club, pronti a reagire.