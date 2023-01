L' infermiere che ha violentato una tirocinante al Policlinico Umberto I di Roma era di certo convinto che la vittima non lo avrebbe denunciato E a noi resta un atroce dubbio | quanti la fanno franca? Quante non trovano il coraggio di parlare?

Leggi su iodonna

(Di sabato 14 gennaio 2023) Aldo Cazzullo (foto di Carlo Furgeri Gilbert). NelI di, undi 55 anni ha attirato con un pretesto unadi venti in una stanza, ha chiuso a chiave e l’ha violentata. Avete letto bene. Non è accaduto per strada, al buio. È accaduto in uno degli ospedali più grandi d’Europa. Se l’autore fosse stato un uomo senza volto, magari mascherato, magari irriconoscibile nelle tenebre, non sarebbe ovviamente un fatto meno grave: una violenza è una violenza. Ma che unpossa anche solo concepire di stuprare una collega più giovane sul luogo di lavoro, praticamente sotto gli occhi di tutti, oltre che un crimine è una follia. Leggi anche › La memoria di ...