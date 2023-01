L’indagine aperta su Jair Bolsonaro per il tentato copo di stato in Brasile

Leggi su open.online

(Di sabato 14 gennaio 2023) La Corte Suprema delha deciso di includere l’ex presidentenelsull’assalto agli edifici governativi di Brasilia dello scorso 8 gennaio. La decisione fa seguito alla specifica richiesta della procura generale. Anche il governo aveva chiesto alla Corte di includere l’ex presidente nell’inchiesta sul colpo di. L’ufficio della Procuratore generale afferma in una dichiarazione di aver chiesto alla Corte Suprema di includerenell’inchiesta per aver pubblicato un video «che mette in dubbio la regolarità delle elezioni presidenziali del 2022». Ovvero quelle vinte da Lula. Invece la polizia brasiliana ha ritrovato una bozza di decreto nella casa dell’ex ministro della Giustizia Anderson Torres in cui si ipotizzerebbe il ribaltamento del ...