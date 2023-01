L’importanza di sottolineare lo slancio senza precedenti delle rinnovabili

Leggi su linkiesta

(Di sabato 14 gennaio 2023) Secondo Renewables 2022, l’ultima edizione del rapporto annuale dell’Agenzia internazionale per l’energia (Aie), «la crisi energetica globale sta determinando una forte accelerazione degli impianti di energia rinnovabile, con una crescita della capacità totale a livello mondiale destinata quasi a raddoppiare nei prossimi cinque anni, superando il carbone come principale fonte di generazione di elettricità e contribuendo a mantenere viva la possibilità di limitare il riscaldamento globale a 1,5°C». In buona sostanza, secondo il rapporto, le preoccupazioni per la sicurezza energetica causate dall’invasione russa dell’Ucraina stanno dando ai vari Paesi la giusta motivazione per rivolgersi sempre più alle energie, come il solare e l’eolico, al fine di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili importati (i cui prezzi sono drasticamente cresciuti). È ...