L' Ilva si abbatte sul congresso del Pd Quanti errori da Bonaccini e Schlein

ilGiornale.it

E così, quando il 28 novembre 2012 , un uragano sisu Taranto , Zaccaria è ancora nella cabina della gru al molo gestito dell': stava scaricando materie prime da una nave attraccata in ...... tanto che la Guardia Costiera costantemente ne intercetta ea tonnellate, ma senza ... Ma Emiliano, mentreè in declino inarrestabile (ferma a 3 milioni di tonnellate di produzione, quando ... L'Ilva si abbatte sul congresso del Pd. Quanti errori da Bonaccini e ... Amaro Natale per i familiari delle 10 vittime del Teatro alla Scala, dopo la sentenza assolutoria in Corte d'Appello del 20 dicembre scorso. Medicina ...