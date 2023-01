Ligue 1 2022 2023 | ok Lens e Marsiglia | cade a sorpresa il Lione

(Di sabato 14 gennaio 2023) La 19ª giornata di1 si apre con i tre match di anticipo del venerdì. Ilritorna a vincere dopo il pareggio 2-2 contro lo Strasburgo e lo fa tra le mura di casa con l’Auxerre. Decide il match la rete su rigore di Frankowski, al suo secondo gol in campionato. I giallorossi mettono pressione al Psg salendo a 44 punti a -3 da Messi e compagni, che domani giocheranno in casa del Rennes. Continua la striscia di vittorie deldi Tudor. Sesto successo consecutivo per la nuova squadra di Ruslan Malinovkyi, subito titolare nel 3-1 di oggi contro il Lorient.che consolida la terza posizione andando a 42 punti allungando a +8 su Rennes e Monaco al quarto posto.di giornata la sconfitta casalinga delcontro lo Strasburgo, che ritrova la vittoria dopo 3 ...

