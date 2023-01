Liga 2022 2023 | Real Sociedad non sbaglia contro Athletic Club | terzo posto consolidato

(Di sabato 14 gennaio 2023) Laottiene una bella vittorial’, nella sfida valida per la 17esima giornata della. Sorloth sblocca il risultato al 25? raccogliendo il rilancio di testa di Zubielda, mentre al 37? Kubo raddoppia con una grande spunto, che lo ha vistoizzare un tunnel su Vivian prima di battere Unai Simon. Pochi minuti più tardi, però, gli ospiti accorciano con il diagonale di Sancet da posizione ravvicinata. Nel secondo tempo, a mezz’ora dal termine, l’episodio che indirizza decisamente le sorti del match: Alvarez viene espulso per fallo da ultimo uomo su Kubo, e Oyarzabal nondal dischetto. Un successo per 3-1 che permette alla...

