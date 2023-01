L' ex modella Roberta Martini legata e rapinata in casa a Milano

(Di sabato 14 gennaio 2023) Rapina indell'influencer milanesenel cuore della notte. L’ex48enne è stata svegliata intorno alle 3 di questa mattina da tre ladri che si sono introdotti nella sua abitazione in zona Monforte. Gli uomini non armati e col volto coperto da passamontagna hanno costretto la donna ad aprire la cassaforte. Rubati oltre 5 mila euro in contanti e vari monili e gioielli in oro, il cui valore è ancora da quantificare. Sul fatto indaga la Polizia.

L'ex modella, influencer e imprenditrice milanese Roberta Martini è riuscita a conservare la calma, per quanto possibile, durante la rapina che ha subito la notte scorsa nella sua villa in un quartier ...