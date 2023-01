L’enorme scoperta di terre rare nella regione artica della Svezia

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 14 gennaio 2023) Un maxi giacimento di, utilizzate dai telefoni cellulari ai missili, è stato trovato in. Al momento nel Vecchio Continente non vengono estrattee laè stata salutata come un modo per ridurre la dipendenza dell'Ue dalla Cina. "Questo è davvero un giorno importante per lae per l'intera Unione europea. È un evento significativo che può svolgere un ruolo chiave nel garantire una transizione verde all'interno dell'Ue", ha dichiarato la ministra svedese per l'Energia, Ebba Busch. Unadecisiva anche per la transizione verde, visto il previsto aumentodomanda di veicoli elettrici e di turbine eoliche. Da notare che fino ad oggi circa il 98% delle...