L' Egitto Eterno in mostra a Vicenza; Habitat Le forme e i modi della natura a Jesi Ancona; il tour Queen at the Opera ; A casa allo zoo al Teatro Filodrammatici di Milano; Il viaggio di Enea a Roma

...ci sarebbe un ingaggio da 300 milioni di dollari all'anno BARCELLONA (SPAGNA) - L'duello fra ...spinta in termini di visibilità all'Arabia Saudita in vista della candidatura congiunta con...Nel dettaglio, dal 22 dicembre all'8 gennaio, sono stati 15.551 gli ingressi a pagamento registrati dalla mostra "I creatori dell'", per un incasso pari a 146.314 euro. Nello stesso ...L'Egitto Eterno in mostra a Vicenza; "Habitat. Le forme e i modi della natura" a Jesi (Ancona); il tour "Queen at the Opera"; "A casa allo zoo" al Teatro Filodrammatici di Milano; "Il viaggio di Enea" ...(ANSAmed) - ROMA, 10 GEN - Prosegue a Vicenza la mostra 'I creatori dell'Egitto eterno. Scribi, artigiani e operai al servizio del faraone', ospitata all'interno della Basilica Palladiana. La rassegna ...