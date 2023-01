Lecce-Milan | Vranckx | “Vogliamo i tre punti Io spero di giocare sempre più”

Dopo la vittoria della capolista Napoli contro la Juventus, ilscende in campo contro ilper la diciottesima giornata di Serie ALa rotonda vittoria per 5 - 1 ottenuta dal Napoli capolista di Luciano Spalletti contro la Juventus di Massimiliano Allegri,...Al Via del Mare, il match valido per la 18ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Via del Mare va in scena il match valido per la 18ª giornata di Serie A trae ...Alla luce di ciò, la sfida fra Lecce e Milan di scena allo Stadio Via del Mare diventa più che decisiva per gli uomini di Stefano Pioli. Lo stesso coach rossonero, è da poco intervenuto sulla sfida ai ...Le parole prima del match tra Lecce e Milan, che anticipano per l'appunto un'importante sfida di campionato per rilanciare i rossoneri.