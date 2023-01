Lecce-Milan | Virdis | “Io sono innamorato di Giroud”

La Gazzetta dello Sport

Al Via del Mare, il match valido per la 18ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Via del Mare va in scena il match valido per la 18ª giornata di Serie A trae ...Dopo la vittoria della capolista Napoli contro la Juventus, ilscende in campo contro ilper la diciottesima giornata di Serie ALa rotonda vittoria per 5 - 1 ottenuta dal Napoli capolista di Luciano Spalletti contro la Juventus di Massimiliano Allegri,... Lecce-Milan 2-0: autogol di Hernandez e gol di Baschirotto | La Diretta 0' Inizia il match: primo pallone per il Milan. - Le squadre sono entrate in campo sotto il diluvio: il Milan giocherà con maglia e pantaloncini bianchi, mentre il Lecce ...Il Milan, dopo la beffa subita all'ultimo dalla Roma e la clamorosa eliminazione agli ottavi di Coppa Italia contro il Torino, ha bisogno subito di rialzarsi per rimanere al passo del Napoli. Oggi i r ...