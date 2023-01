Lecce-Milan sabato 14 gennaio 2023 ore 18 | 00 | formazioni | quote | pronostici

MILANO - Le ultime due volte asono state pirotecniche . Il 23 ottobre 2011 il, pure allora campione d'Italia, sotto 3 - 0 nel primo tempo vinse clamorosamente 4 - 3 nella ripresa con tripletta di Boateng e sigillo ...Un successo che interrompe la lunga striscia di vittorie consecutive dei bianconeri riportando il Napoli a +10 dalla Juventus e dal, impegnato nella trasferta di. Esulta il popolo ...Questo pomeriggio alle 18 il Milan sarà in campo al Via del Mare di Lecce per affrontare la squadra pugliese, in buona forma in questo 2023, e per ripartire dopo le ultime due partite choc.Si ritorna in campo con la diciottesima giornata di Serie A: è tempo del match tra Lecce e Milan, orario e dove vederla in tv Orario di Lecce-Milan e dove vederla in tv o in streamingContentsOrario di ...