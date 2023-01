Lecce-Milan | la MOVIOLA LIVE | lungo controllo sul gol di Calabria | Maleh e Strefezza chiedono il rigore

La Gazzetta dello Sport

Grande protesta da parte dei tifosi rossoneri presenti allo stadio Via del Mare di. La Curva Sud ha voluto evidenziare i prezzi decisamente alti offerti dalla società salentina. Lo striscione non si è fatto attendere: ' Settore ospiti 65 , vergogna! '.Al Via del Mare, il match valido per la 18ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Via del Mare va in scena il match valido per la 18ª giornata di Serie A trae ... Lecce-Milan 2-2: autogol di Hernandez, gol di Baschirotto, Leao e Calabria | La Diretta