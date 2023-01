LECCE-MILAN | i Top e i Flop rossoneri | le pagelle News

La Gazzetta dello Sport

I campioni d'Italia al 2° posto con 38 punti a - 9 dal Napoli capolista Pareggio per 2 - 2 tranell'anticipo della 18esima giornata di Serie A, disputato allo stadio di Via del Mare della città salentina. Al doppio vantaggio dei padroni di casa grazie all'autogol di Theo Hernandez ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 18ª giornata di Serie A 2022/23: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 18ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. . TOP: Calabria, Stefezza FLOP: Kalulu, Tatarusanu, Pobega VOTI: ... Lecce-Milan 2-2: autogol di Hernandez, gol di Baschirotto, Leao e Calabria | Risultato finale 90' Cinque minuti di recupero. 89' Ultima sostituzione nel Lecce: esce Strefezza, entra Oudin. 85' Ultimi due cambi nel Milan: fuori Calabria e Pobega, dentro Kjaer ...Si sono concluse le prime due partite del 18esimo turno del girone d’andata della Serie A 2022-2023. Ecco come sono andate le cose in Cremonese-Monza e Lecce-Milan. Cremonese-Monza 2-3 (ore 15) Il der ...