Lecce-Milan | gol o autogol per l'1-0? La decisione della Lega Calcio

Milan News

Al Via del Mare, il match valido per la 18ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Via del Mare va in scena il match valido per la 18ª giornata di Serie A trae ...Dopo la vittoria della capolista Napoli contro la Juventus, ilscende in campo contro ilper la diciottesima giornata di Serie ALa rotonda vittoria per 5 - 1 ottenuta dal Napoli capolista di Luciano Spalletti contro la Juventus di Massimiliano Allegri,... LIVE MN - Verso Lecce-Milan, Vranckx si candida ad una maglia da titolare. Convocato Vasquez 23' RADDOPPIO DEL LECCE!!! Cross di Hjulmand e colpo di testa di Baschirotto che tutto solo in area batte Tatarusanu. 19' Strefezza chiude l'uno-due al ...In 32 volte che le squadre si sono affrontate, il Lecce ha vinto solamente due volte. Il Milan contro Lecce è imbattuto da otto partite. L' unica vittoria casalinga del Lecce contro il Milan… Leggi ...