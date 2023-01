Lecce-Milan 2-2 | rimonta rossonera con Leao e Calabria

(Di sabato 14 gennaio 2023) (Adnkronos) – Pareggio per 2-2 tranell’anticipo della 18esima giornata di Serie A, disputato allo stadio di Via del Mare della città salentina. Al doppio vantaggio dei padroni di casa grazie all’autogol di Theo Hernandez al 3? e alla rete di Baschirotto al 23?, rispondono nella ripresaal 58? eal 71?. In classifica i rossoneri sono al 2° posto con 38 punti, a -9 dal Napoli capolista, mentre i giallorossi sono dodicesimi a quota 20. L'articolo proviene da Italia Sera.

