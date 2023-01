Lecce-Milan 2-2 | la reazione di Crudeli dopo il pareggio in rimonta VIDEO

(Di sabato 14 gennaio 2023) Ilcon ladi Tiziano, noto tifoso rossonero, alper 2-2 tra. I rossoneri si riscattanoun primo tempo da incubo (chiuso in svantaggio di due reti), ma mancano comunque l’appuntamento con i tre punti e perdono terreno dalla capolista Napoli. Non può ovviamente sorridereper la mancata vittoria, mentre può tirare un sospiro di sollievo per aver evitato una sconfitta dolorosa. In alto ildella sua. SportFace.

Pareggio per 2 - 2 tranell'anticipo della 18/a giornata di Serie A, disputato allo stadio di Via del Mare della città salentina. Al doppio vantaggio dei padroni di casa grazie all'autogol di Theo Hernandez al ...- Prosegue il momento negativo del, che si ferma sul 2 - 2 contro il. Secondo pareggio di fila per la squadra di Pioli , protagonista di un primo tempo shock al Via del Mare. Gli uomini di Baroni sorprendono e ... Lecce-Milan 2-2: autogol di Hernandez, gol di Baschirotto, Leao e Calabria | Risultato finale Il programma della 18ª giornata di Serie A prosegue con la sfida tra Lecce-Milan. In attesa del calcio d’inizio del match fissato alle 18:00 sono da poco state comunicate le formazioni ufficiali della ...L’autogol di Theo Hernandez e Baschirotto suggellano il doppio vantaggio salentino nel primo tempo, poi i valori dei rossoneri emergono nella ripresa. Leao e Calabria rimontano, ma il punteggio regge ...